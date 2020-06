Perugia, esce dal pronto soccorso e scompare nel nulla

Una 57enne di nazionalità rumena – Gheorghian Viorica – è scomparsa nei giorni scorsi a Perugia. L’allarme è stato lanciato da alcuni suoi connazionali che hanno sporto denuncia alla questura di Perugia, chiedendo di divulgare quanto più possibile l’appello e la foto della signora.

Tante incognite

Nella storia ci sono alcuni punti fermi ma anche diverse incognite. Proviamo a raccontarvi tutto così come li abbiamo appresi. Il primo punto fermo è che la signora Gheorghian doveva prendere servizio presso una famiglia come collaboratrice domestica. Per questo motivo era partita dalla Romania, dove ha lasciato marito e tre figli. Arrivata in Italia, però, per motivi ancora da chiarire, non è rimasta nella casa dove doveva lavorare – zona Monte Petriolo – ma si è fatta accompagnare alla stazione Fontivegge, da dove doveva raggiungere alcuni conoscenti in località Capitan Loreto. E qui c’è la seconda incognita. Perché, per motivi inspiegabili, la donna ha passato la notte in stazione, dove è stata notata da alcuni connazionali.

L’appello

Siamo a lunedì, quando si verifica l’ultimo contatto con la famiglia: Gheorghian chiama il marito – intorno alle 5 del mattino – poi più nulla. Resta in stazione per due giorni. Poi martedì sera si sente male e viene portata via in ambulanza, verso il pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, da cui uscirà mercoledì mattina, senza fogli di dimissioni, poco prima delle sette del mattino. Da quel momento si perdono le sue tracce. Le persone che hanno diramato l’appello chiedono di essere informate su eventuali avvistamenti al numero auspicano che chiedono di essere ricontattate – al numero 3385473146 – o di avvertire direttamente la questura di Perugia.