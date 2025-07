‘Incastrato’ dall’incidente stradale. Era infatti appena evaso dagli arresti domiciliari, un 47enne di origini brasiliane residente a Perugia. L’uomo era in sella al proprio scooter quando ha avuto un incidente stradale che ha richiesto l’intervento del 118. Trasportato al pronto soccorso del’ Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, è stato ritracciato dai carabinieri che, nel corso di ulteriori accertamenti a suo carico, hanno scoperto varie denunce all’autorità giudiziaria per pregresse violazioni al regime detentivo degli arresti domiciliari negli ultimi 5 mesi. Una volta dimesso dall’ospedale, l’uomo è stato accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto, poi convalidato dal tribunale che ha disposto nei confronti del 47enne la revoca degli arresti domiciliari e il ripristino della misura detentiva in carcere.