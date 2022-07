Perugia, fa il pieno di benzina e va via senza pagare: denunciato

Dopo aver fatto il pieno di carburante alla propria auto, è andato via senza pagare. La polizia di Stato di Perugia ha denunciato un 38enne di origini marocchine.

I fatti

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza da parte del titolare di una stazione di servizio a Perugia. Giunti sul posto l’uomo gli ha riferito che il 38enne, dopo aver fatto il pieno di carburante, aveva tentato di pagare i 126 euro del conto con una carta di pagamento elettronico ma, per due volte, la transazione non era andata a buon fine. A quel punto, il marocchino aveva dichiarato di non avere contanti con sé e si era allontanato. Il titolare ha raccontato che, poco più tardi, lo aveva notato mentre si trovava in un bar vicino. Raggiunto per avere spiegazioni sul suo comportamento, ne era scaturita una discussione che lo aveva indotto a chiedere l’intervento della polizia. Gli agenti, dopo aver identificato il cittadino straniero e al termine delle procedure di rito, hanno denunciato il 38enne per insolvenza fraudolenta.