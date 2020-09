Articolo in aggiornamento

Sotto una pioggia battente il Perugia riesce a riequilibrare la partita col Fano dopo essere finito sotto per 2-0 nel primo tempo. I gol di Kouan (2′) e Melchiorri (22′), nel secondo tempo, hanno riequilibrato il doppio vantaggio degli ospiti con Marino (14′) e Ferrara (34′).

Per tutta la partita diverse decine di indomiti tifosi sono rimasti all’esterno del Curi per far sentire la loro vicinanza alla squadra, sotto la pioggia.