Perugia-Fermana: Caserta mette il Grifo sotto torchio

Dopo due sconfitte consecutive, fra l’altro brucianti, il Perugia è stato messo sotto torchio dallo staff tecnico di Caserta. E il tecnico lo spiega in conferenza stampa.

Recuperare il tempo perduto

«Abbiamo lavorato poco all’inizio quindi questa settimana abbiamo lavorato di più anche perché la prossima avremo tanti impegni. Dobbiamo guardare avanti, sappiamo cosa dobbiamo fare e non possiamo permetterci passi falsi. I ragazzi sono determinati, non sbagliando l’approccio come a Mantova».

Serve predisposizione al lavoro

«Se non stai bene mentalmente anche una corsa di cento metri ti sembra pesante, viceversa se stai bene anche il grosso lavoro che abbiamo fatto in questi giorni, con doppie sedute tutti i giorni, viene assorbito bene. Noi ne avevamo bisogno perché abbiamo constatato di avere tanti difetti da migliorare».

Gli avversari

«La Fermana è avversario ostico, lo saranno tutte. Ma noi non dobbiamo farci condizionare dalle sconfitte. Secondo me quella di Mantova è stata condizionata da quella precedente col Cesena. Avevamo cominciato bene ma poi, in una settimana, siamo tornati indietro e ci siamo fatti assalire dalla paura. Ma siamo all’inizio e c’è modo di migliorare».

Ipotesi di formazione

In vista della partita di domenica pomeriggio annunciato spazio per Monaco al centro della difesa. Potrebbe rientrare anche Falzerano.