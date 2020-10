Perugia, Fontivegge: altro spacciatore in manette

Lo hanno trovato con una dose di hashish e cinque di cocaina, poi sequestrate. Per questo motivo un 28enne pusher tunisino è stato arrestato in flagranza di reato dalla sezione radiomobile del Nor della Compagnia carabinieri di Perugia – con il supporto dei militari del Sio dell’8° reggimento Lazio – nella notte tra mercoledì e giovedì. L’uomo, domiciliato ad Ancona, era già noto alle forze dell’ordine: è stato sorpreso con la droga in piazza Vittorio Veneto e ora per lui c’è l’espulsione dopo la convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

