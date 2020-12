Scoprono i ladri e parte colpo di pistola

Sono entrati in azione in un esercizio commerciale di San Martino in Campo, a Perugia, e il pronto intervento della squadra Volante ha consentito agli agenti della polizia di Stato di bloccare e arrestare due persone. Con tanto di colpo di pistola e un ferimento. Nottata movimentata.

Il furto e il ferimento



La polizia si è mossa in seguito ad una segnalazione ed i malviventi sono stati individuati mentre erano ancora impegnati a rubare merce. Nelle concitate fasi dell’arresto uno dei due è stato ferito da un colpo di pistola partito dall’arma di ordinanza: l’uomo non è in pericolo di vita, mentre l’agente protagonista ha riportato pochi giorni di prognosi. Sono in corso gli accertamenti del caso sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.