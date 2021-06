Perugia, vince mezzo milione con gratta e vinci da 5 euro

«Pensavo fosse un biglietto da 500 euro come accaduto altre volte ed invece, guardando meglio, la storia era diversa». A restare sorpresa non è stata solo la fortunata vincitrice, ma anche il titolare della tabaccheria Mencarelli di corso Vannucci a Perugia: è qui che nel primo pomeriggio di lunedì sono stati vinti 500 mila euro spendendono 5 con il 20X. Una buona notizia che ha reso felici tutti.

Si tratta di una cliente abituale: «È venuta all’ora di pranzo e ha comprato un gratta e vinci da 5 euro», spiega il titolare Andrea Mencarelli. «Lo ha fatto scegliere a me e ha vinto 5 euro. Quindi ne ha preso un altro ed è impallidita quando lo ha visto. Pensavo fossero 500 euro – racconta – e invece no, ho notato che la vincita non era prenotabile in tabaccheria». Proprio così, la cifra era ben più alta: «500 mila euro. Ha ringraziato ed è andata via. Una soddisfazione anche per me dopo trent’anni di attività e milioni di gratta e vinci che mi sono passati sotto. Al massimo avevo visto vittorie da 10 e 20 mila euro». Una giornata da ricordare.