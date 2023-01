Gira in auto e si perde nella notte a causa della nebbia: lieto fine per una 82enne

È andata in farmacia nella zona di via dei Filosofi, dopodiché di lei si sono perse le tracce. Sono scattate dalle 22.30 di mercoledì sera le ricerche di un’anziana di 82 anni a Perugia: la donna si stava muovendo in auto e si è persa. I vigili del fuoco si sono attivati in seguito alla richiesta partita dai carabinieri: per ora – informa il 115 – il tentativo di ritrovarla è andata a vuoto. In loco anche un’unità di comando locale dalle 6 di giovedì mattina.

Aggiornamento ore 11.05

I vigili del fuoco informano che l’82enne è stata ritrovata in buone condizioni dai carabinieri in località San Marino. «Nel rincasare, causa la forte presenza di nebbia, perde l’orientamento e vaga con il mezzo fino a ritrovarsi in una zona impervia e non urbanizzata. Inizia lo sconforto e la paura, decide così di chiamare i carabinieri raccontando l’accaduto e chiedendo aiuto. A niente è valsa la localizzazione – la nota dell’Arma – della cella telefonica ma determinante è stata la prontezza e umanità dell’operatore della Centrale Operativa di Perugia che ha attivato prontamente le ricerche fornendo supporto psicologico alla anziana signora. Questa mattina il felice epilogo della vicenda con il rintraccio della signora». All’operazione hanno partecipato anche i militari della stazione di Valfabbrica e la Protezione civile.