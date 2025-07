di Giovanni Cardarello

Oggi, venerdì 18 luglio, nella sala dei Notari di palazzo dei Priori, a Perugia, si è svolta una cerimonia pubblica che una nota del Comune definisce «di grande valore civile e politico». In quel contesto la sindaca Vittoria Ferdinandi ha formalmente riconosciuto la genitorialità per cinque bambine nate all’interno di tre coppie di madri, attribuendo così la maternità non solo alla madre biologica, ma anche alla madre intenzionale. L’atto è stato reso possibile grazie alla recente sentenza 68 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (Pma) legittimamente praticata all’estero.

«Si tratta di un passaggio fondamentale per riconoscere pienamente la dignità di queste famiglie e dei loro figli e figlie – ha dichiarato la sindaca Ferdinandi -. Oggi Perugia compie un gesto di civiltà e giustizia, applicando un principio semplice e profondo: ogni bambina e ogni bambino ha diritto al riconoscimento giuridico della propria famiglia, qualunque sia la sua composizione. È un atto dovuto, ma anche un segno di quale città vogliamo essere: una città aperta, accogliente, che difende i diritti di tutte e tutti».

Nel suo discorso, Ferdinandi ha aggiunto: «Oggi non firmiamo solo degli atti giuridici: affermiamo che dove esistono legami di amore, responsabilità e cura, lì deve esserci anche la protezione della legge. Dove una bambina cresce amata da due madri, lo Stato non può voltarsi dall’altra parte. Il diritto senza amore è cieco, ma l’amore senza diritto è fragile. Quello che oggi facciamo è unire diritto e amore, realtà e legittimità, nel nome della Costituzione e del futuro di queste bambine».

Alla cerimonia hanno preso parte anche l’assessore ai servizi sociali Costanza Spera, l’assessore all’istruzione Francesca Tizi e il consigliere delegato alle politiche LGBTQIA+, Lorenzo Ermenegildi Zurlo. «La presenza delle associazioni Omphalos, Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTQIA+ e Famiglie Arcobaleno – si legge ancora nella nota del Comune di Perugia – ha rafforzato il valore collettivo dell’evento, che rappresenta un tassello significativo nel percorso verso una società più giusta e inclusiva. Con questa azione, il Comune di Perugia si conferma in prima linea nella tutela dei diritti dei minori e nel riconoscimento della pluralità delle forme familiari, nel pieno rispetto della Costituzione e della dignità di tutte le persone».