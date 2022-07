Perugia, il concerto di Ariete è amore puro

di G.R.

Amore in tutte le forme, nelle canzoni e non solo. Il concerto di Ariete è un inno ai sentimenti verso noi stessi e le persone a cui vogliamo bene. La cantautrice indie sul palco scherza sul fatto che si dica che lei faccia solo canzoni malinconiche e tristi e alla fine riesce a fare ballare tutti anche con ‘Diciott’anni’.

Il messaggio

Il pubblico de ‘L’Umbria che spacca’ risponde presente. C’è anche chi viene dalla Toscana, da Napoli o dalla Sicilia per non perdersi questa data. Prima di lei hanno aperto la serata gli Hell&Then, Ggiovanni, Madblow e Bnkr44. Ariete ha fatto salire tre persone dal pubblico sul palco per raccontare la loro storia e ne è uscito un momento davvero toccante di condivisione di esperienze forti. Il messaggio alla fine arriva chiaro e parte da quella forza dell’essere giovani con le mille guerre interne da superare in quell’ultima notte che spesso si vive a quell’età.