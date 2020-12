Perugia, il Covid non ferma i furti nelle case

Nelle ultime notti zona San Vetturino e Monte Malbe, poco prima Colle della Trinità e Lacugnano, prima ancora San Sisto. Il Covid non ferma i furti nella città di Perugia. Il sospetto è quello di una banda che gira e si sposta di quartiere in quartiere.

Di notte ma anche di giorno

La cosa più preoccupante è che, con le restrizioni covid, le persone stanno di più in casa. Eppure ciò non ferma i ladri, che spesso non si fanno scrupoli ed entrano anche quando la gente è in casa, approfittando di ingressi sul retro, oppure monitorando gli spostamenti ed entrando in azione nei momenti in cui si va a fare la spesa o si portano i bimbi a scuola. La fascia oraria preferita quella fra le 18 e le 20. Le zone quelle periferiche e poco illuminate.