Perugia, Castagner teme il furto dell’auto: ci pensa il 113

Era in preda al timore e all’agitazione pensando al furto della propria auto in piazzale Meneghini, non lontano dall’ospedale Santa Maria della Misericordia. Protagonista della vicenda è l’ex calciatore e tecnico del Perugia Ilario Casagner: è lui ad essere stato aiutato alla polizia di Stato.

La preoccupazione

Gli agenti lo hanno tranquillizzato e hanno iniziato a cercare il veicolo. A stretto giro la polizia di Stato lo ha ritrovato: «Mi avete sollevato da una grande preoccupazione, grazie», le parole di un rincuorato Castagner. «Passato lo spavento, si è intrattenuto – la nota della questura – a lungo con gli agenti che hanno colto l’occasione per una foto ricordo con una leggenda dello sport, noto per essere stato il primo nella storia del calcio italiano a terminare imbattuto un campionato di serie A con il ‘Perugia dei miracoli’ e per aver riportato nella massima categoria il Milan».