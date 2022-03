Perugia, in cantina c’è un un fucile che non è suo: arriva la polizia

Per alcuni giorni una donna residente nel quartiere Elce a Perugia era stata impegnata in un trasloco di alcuni materiali dalla cantina della sua abitazione. Avvisata da una vicina di aver lasciato la porta della cantina aperta e la luce accesa, la donna è scesa al piano interrato e su un ripiano di una scaffalatura ha trovato una brutta sorpresa: un fucile. Impaurita, dato che l’arma non era sua, ha immediatamente richiesto l’intervento della polizia.

Le indagini sull’arma

Gli agenti della squadra Volante, giunti sul posto, hanno potuto appurare che si trattava di un fucile a canne sovrapposte, calibro 12 e, dopo dopo ulteriori accertamenti e ispezioni nella cantina, hanno preso in carico il fucile rassicurando la proprietaria del locale che, con fare preoccupato, ha sottolineato a più riprese di non essere la detentrice dell’arma. Il fucile, depositato presso gli uffici della questura di Perugia, è ora al vaglio di ulteriori indagini da parte dell’ufficio armi della divisione P.A.S.I. al fine di individuare il titolare e verificare se l’arma sia provento di furto o sia stata utilizzata in passato per compiere dei reati.