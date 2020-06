Incidente lungo la E45: ferito motociclista

Escoriazioni e problemi – possibile frattura – al braccio per un motociclista coinvolto lunedì mattina lungo la E45 tra gli svincoli di Torgiano e Montebello, in direzione Cesena. Il sinistro riguarda anche un furgone e la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine: il centauro avrebbe perso il controllo per poi andare a terra. Successivamente la moto è andata a fuoco. Il traffico è temporaneamente bloccato per consentire i soccorsi ed i rilievi del caso: sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, ci sono i vigili del fuoco – squadra Cavour – ed il personale Anas.

