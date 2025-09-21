di Giovanni Cardarello

Aggiornamento – Nel primo pomeriggio di domenica l’AC Perugia comunica ufficialmente l’ingaggio del nuovo allenatore: è Piero Braglia. «Allenatore di grande esperienza e personalità – è la nota della società di Pian di Massiano -, Braglia vanta una lunga carriera nei professionisti, con oltre mille panchine tra serie B e serie C e numerose promozioni ottenute alla guida di club storici del panorama calcistico italiano. Tra i suoi successi più importanti si ricordano le promozioni in serie B con Cosenza, Juve Stabia, Pisa e Catanzaro e, tra le altre, anche le panchine con altri club come Lecce, Avellino, Frosinone, Gubbio e Campobasso. Il mister – conclude la nota – si avvarrà del supporto di un collaboratore tecnico che andrà ad aggiungersi all’attuale staff tecnico».

I dirigenti del Perugia Calcio hanno deciso il tecnico che prenderà il posto di Vincenzo Cangelosi: è Piero Braglia. Dopo l’accelerazione di sabato quando all’allenatore di Palermo, storico collaboratore di Zdeněk Zeman, è stato comunicato l’esonero, domenica è arrivata l’ufficialità della decisione. «L’AC Perugia Calcio – si legge in una nota del club – annuncia di aver sollevato Vincenzo Cangelosi dalla guida tecnica della prima squadra. Il club ringrazia sentitamente mister Cangelosi per l’impegno, la dedizione e la correttezza dimostrate durante la sua permanenza nel club biancorosso».

Al suo posto, come anticipato sabato da umbriaOn.it, ci sarà Piero Braglia, classe 1955. Una carriera da calciatore spesa tra serie A e serie B con significative esperienza alla Fiorentina di Carlo Mazzone e al Catanzaro di Tarcisio Burgnich e Bruno Pace. La carriera da allenatore è davvero di lungo corso: iniziata nel 1989 alla Colligiana e passata per Montevarchi, Pontedera, Carrarese, Sangiovannese, Foggia, Chieti, Catanzaro, Pisa, Lucchese, Cosenza, Avellino, Gubbio e Campobasso. Braglia ha ottenuto diverse promozioni, riportando in serie B il Catanzaro nel 2003/2004 e il Pisa nel 2006/2007.

Ha vinto il campionato di serie C2 nel 1994/1995 con il Montevarchi e un campionato Interregionale (serie D) con la Colligiana nella stagione 1990/1991. Singolare la vicenda che lo ha visto protagonista nell’estate 2025 estate quando Braglia, dopo aver chiuso l’esperienza al Campobasso, era approdato al Rimini. Ma il suo contratto con il club romagnolo non è mai stato depositato in Lega Pro e, a seguito dalla penalizzazione di 11 punti inflitta al club, ha deciso di rassegnare le dimissioni. Piero Braglia si legherà al Perugia per le prossime due stagioni con una opzione per un terzo anno. L’ufficialità è prevista tra domenica e lunedì.