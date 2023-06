Perugia: le esplosioni e poi le fiamme. Brucia capannone di Gradassi ad Ellera di Corciano

Articolo in aggiornamento

Un violento incendio, anticipato da alcuni forti boati, ha interessato nella prima serata di martedì un capannone industriale dell’azienda Calcestruzzi Gradassi, nella zona di Ellera di Corciano, a poca distanza dal centro commerciale Quasar. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. A prendere fuoco sarebbe stato il capannone utilizzato come rimessa per i mezzi aziendali. Non risulterebbero persone coinvolte nell’accaduto. Sul posto anche le forze dell’ordine ed i tecnici di Arpa Umbria. La densa nube nera alzatasi dal rogo è stata a lungo visibile da chilometri di distanza. «In attesa di sapere – il post social del sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti – se dovrò emettere ordinanze per la salute pubblica chiedo a tutti i cittadini soprattutto di Ellera, Chiugiana e San Mariano di tenere le finestre chiuse. Siamo sul posto insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine a monitorare la situazione».

