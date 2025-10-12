Prima serata di apertura dei Baracconi di Perugia movimentata ma subito riportata alla normalità grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine. Sabato 11 ottobre, nel corso dei controlli predisposti dalla Questura in occasione dell’inaugurazione del Luna Park, la polizia di Stato ha arrestato un 15enne italiano – già noto alle forze dell’ordine – ritenuto responsabile di una rapina aggravata.

L’episodio si è verificato nei pressi dei bagni del mini metrò, dove il giovane avrebbe aggredito tre coetanei sottraendo denaro e sigarette. La segnalazione al Numero unico di emergenza ha permesso agli agenti della Questura e della polizia Locale di intervenire in tempi rapidissimi: il ragazzo è stato rintracciato e bloccato poco dopo.

Le vittime hanno poi riconosciuto il 15enne come autore di un’altra serie di rapine, compiute sempre ai danni di minorenni, durante le quali avrebbe anche mostrato un coltello nascosto alla cintola. Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato tutta la refurtiva, mentre l’arma non è stata trovata. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni.

La Questura di Perugia, guidata dal questore Dario Sallustio, ha ribadito che i servizi di prevenzione e controllo proseguiranno per tutta la durata del Luna Park, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la serenità dei tanti visitatori che affolleranno i Baracconi nelle prossime settimane.

«Esprimiamo il nostro riconoscimento alla polizia Locale per il pronto intervento avvenuto ieri, che ha permesso di fermare un giovane responsabile di minacce e furti ai danni di suoi coetanei. La tempestività e la professionalità degli agenti hanno impedito conseguenze più gravi, restituendo sicurezza alle vittime e alla comunità», commentano il sindaco Vittoria Ferdinandi e il consigliere comunale delegato alla sicurezza Antonio Donato. «Un ringraziamento va anche alle forze dell’ordine statali per il contributo generale al presidio del territorio. Anche nell’area dei Baracconi la nostra polizia Locale dimostra come il Comune di Perugia sia sempre pronto a fare la propria parte per la sicurezza della città. L’intervento di ieri sera ne è la conferma, e va a loro il nostro ringraziamento. Episodi come questo mostrano però che serve un presidio più forte e uno sforzo congiunto di tutte le forze dell’ordine. Ai nostri giovani vogliamo dire che noi ci siamo, non siete soli, e la città è una comunità che li guarda, li ascolta e li sostiene. La paura non può e non deve prevalere sullo stare insieme, sulla libertà di vivere i propri luoghi e le proprie relazioni. È proprio nei momenti difficili che si misura la forza di una comunità unita, fare rete, condividere responsabilità e non lasciare spazio all’isolamento è il modo più concreto per prevenire fragilità, derive e violenze. Perugia è una città in cui crescere non significhi difendersi, ma sentirsi parte di qualcosa. Stiamo lavorando a percorsi di prevenzione capaci di parlare direttamente ai ragazzi, per mitigare e prevenire l’insorgere o l’aggravarsi delle devianze giovanili. Presidio del territorio, prevenzione, ascolto e intervento sono il cuore della nostra azione amministrativa. Il controllo è importante, ma non può prescindere da una presenza educativa e relazionale nei contesti in cui i giovani vivono e crescono». Per questo, concludono, «intendiamo rafforzare la presenza nelle scuole, collaborare con insegnanti, famiglie e realtà educative e costruire percorsi che aiutino i ragazzi a riconoscere il valore del rispetto, della responsabilità e della convivenza. Non possiamo limitarci a intervenire dopo, dobbiamo lavorare prima, insieme a loro. Continueremo a operare e sostenere l’impegno della Polizia Locale e delle realtà sociali del territorio perché Perugia resti una città che protegge, ascolta e cresce con i suoi giovani».