Morte Maddalena Urbani: arrestato 64enne per omicidio

Lo scorso 27 marzo è stata trovata senza vita in un appartamento sulla Cassia, a Roma, a soli 20 anni. Lei, Maddalena Urbani, si era trasferita a Perugia per lavorare in un bar del centro e morì dopo aver assunto un mix di droghe e psicofarmaci: a distanza di quattro mesi è stato arrestato il 64enne siriano (Rajaz Abdulalil) che la ospitava in casa con l’accusa – il pm è Paolo Pollidori, il gip ha accolto la sua richiesta – di omicidio. L’uomo era già nel carcere di Regina Coeli per spaccio di eroina.

Il motivo

La giovane, figlia dell’eroe-medico deceduto di Sars Carlo Urbani, si sentì male nell’appartamento e l’accusa – per lui è arrivata l’ordinanza cautelare – nei confronti dell’uomo è di aver accettato di non chiamare direttamente i soccorsi, facendo invece intervenire sul posto persone non qualificate che non riuscirono a salvare la vita a Maddalena. Nel locale dove è stato rinvenuto il corpo della 20enne l’uomo stava scontando i domiciliari per spaccio e gli agenti della polizia di Stato all’interno trovarono eroina, metadone ed un mix di psicofarmaci.

L’arrivo da Perugia

Maddalena, come ha raccontato una sua amica, era arrivata in treno da Perugia il pomeriggio precedente (26 marzo). Poi la tragedia nelle ore successive che ha lasciato sgomenti i molti amici che la giovane aveva nel capoluogo umbro: «Attendiamo la lettura dell’ordinanza e affronteremo l’indagine consapevole dell’innocenza del mio assisito», le parole di Andrea Palmiero a Il Messaggero Roma, legale difensore del 64enne.