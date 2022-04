Perugia, mostra una ‘patente’ falsa alla polizia: denunciato

Ha tentato di indurre in errore gli agenti mostrando un documento di ‘conversione patente estera’ poi risultato falso: per questo un 41enne albanese è stato denunciato dalla polizia stradale di Città di Castello dopo essere stato fermato ad un posto di blocco.

I fatti

L’uomo, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, alla richiesta di esibire i documenti, ha mostrato un documento sostitutivo che, sulla base della conversione della sua patente estera, lo avrebbe abilitato a condurre i veicoli anche in Italia. Gli agenti, insospettiti, hanno fatto dei controlli attraverso la sala operativa del commissariato tifernate, scoprendo che l’autoscuola che avrebbe rilasciato il documento era chiusa da tempo.

Fermo amministrativo del veicolo

Sentito dagli operatori, il 41enne ha tentato di giustificarsi dichiarando di aver consegnato la sua patente di guida al presunto titolare dell’autoscuola per predisporre tutte le formalità necessarie a consentirgli di sostenere un nuovo esame per il conseguimento della patente italiana. A suo dire, il titolare dell’autoscuola, gli avrebbe inviato il documento sostitutivo via mail. I poliziotti, a quel punto, appurato che il conducente aveva tentato di indurli in errore, lo hanno denunciato. Al 41enne è stata anche contestata la violazione prevista dall’art. 135 in relazione all’art. 116 del Codice della Strada, con fermo amministrativo del veicolo.