di Giovanni Cardarello

Sono nove i sanitari, fra medici e infermieri, indagati per omicidio colposo a seguito della morte di una paziente 67enne di Gubbio che ad inizio aprile era stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla colecisti presso una clinica privata di Perugia. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un articolo a firma di Francesca Marruco.

La donna era stata sottoposta ad una colecistectomia, ovvero la rimozione della cistifellea, l’organo che immagazzina la bile. Intervento che si esegue in caso di patologie della cistifellea come calcoli, infiammazioni o tumori.

Inizialmente tutto sarebbe andato secondo programmi, ma il giorno dell’intervento – nel corso della serata – la donna ha iniziato ad accusare dolori continui alle spalle e alle gambe, oltre ad una forte stanchezza. Sotto la lente degli inquirenti ci sono finite, fra le altre cose, le tempistiche della chiamata al 118 da parte del personale in servizio presso la clinica nel turno 14-21. Purtroppo all’arrivo dell’ambulanza, la paziente 67enne era già deceduta.

Sull’accaduto sono in corso indagini della procura di Perugia nella persona del pm Patrizia Mattei, con l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo che vede indagati nove professionisti. L’autopsia è stata fissata per mercoledì 9 aprile.