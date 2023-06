Perugia, muore mentre gioca a bocce

Ha perso la vita mentre stava giocando in coppia con il compagno di team Luciano Teodori nella gara regionale della bocciofila Aper Perugia, nel girone di Ponte Felcino. La causa è per un malore: è morto in questo modo Gaspare Mandolini, presidente della bocciofila di Pianello Vallesina, arbitro, ex consigliere del comitato provinciale di Ancona e atleta in attività di categoria C. A darne notizia nella giornata di domenica è la Federazione italiana bocce Marche. Inutili gli immediati soccorsi per tentare di salvarlo. Mandolini aveva 81 anni.

