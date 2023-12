Perugia, nasce l’associazione ‘Noi per la radioterapia’

Si chiama NoRa e sta per ‘Noi per la Radioterapia’, è un’associazione di volontariato e ha molteplici obiettivi. In primis sostenere la radioterapia oncologica dell’azienda ospedaliera e dell’università degli studi di Perugia. È stata presentata in settimana al Golf Club di Perugia con protagonisti in particolar modo il presidente Roberto Rosignoli e Cynthia Aristei, la responsabile della struttura di radioterapia oncologica del Santa Maria della Misericordia. Gli obiettivi? Finanziare borse di dottorato ed istituire borse di studio, assegni di ricerca e contratti a progetto. E anche agevolare l’acquisto di strumentazione tecnologica e dare impulso all’aggiornamento del personale medico ed infermieristico.

