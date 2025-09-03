di M.L.S.

Minaccia di gettarsi nel vuoto dall’impalcatura di un cantiere e l’intervento di vigili del fuoco e polizia di Stato evita il peggio. Il fatto è accaduto a Perugia, in via Cortonese, nel primo pomeriggio di mercoledì. Un operaio di 31 anni che lavora in un cantiere della zona è salito su un’impalcatura minacciando di gettarsi nel vuoto.

Sul posto è subito arrivata una squadra dei vigili del fuoco con l’ausilio di un’autoscala e di un carro teli. Poi è intervenuta anche la polizia di Stato. I primi, sopra il cestello dell’autoscala, sono riuscita ad avvicinarsi all’uomo instaurando un contatto, mentre gli agenti della polizia, approfittando di un momento favorevole, sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

L’intervento si è concluso positivamente – riferisce il comando provinciale del 115 di Perugia – evitando conseguenze drammatiche. Sul posto era presente anche personale sanitario del 118, pronto a prestare assistenza, e personale della Guardia di finanza che ha supportato le operazioni di soccorso e garantito la sicurezza dell’area.