Palpeggia minorenne alla fermata del bus: arrestato a Perugia

L’accusa è pesante e gravissima. Violenza sessuale a danno di minore: la polizia di Stato di Perugia venerdì pomeriggio è intervenuta nella zona della stazione di Fontivegge in seguito ad una segnalazione e ha sottoposto a fermo un uomo di origine straniera. Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria nel carcere di Capanne.

L’intervento

La squadra Volante si è attivata dopo aver ricevuto l’input in merito a delle molestie sessuali subite da una minorenne. Quest’ultima ha riferito alla polizia che, all’altezza dell’ingresso principale della stazione, ha avvertito la presenza di un uomo di circa trent’anni alle sue spalle: da qui la manata sul fondoschiena mentre era in attesa dell’arrivo dell’autobus insieme ad un compagno di classe. Si è poi allontanato verso il bar.

L’sos

La giovane ha chiesto aiuto al controllore dell’autobus: quest’ultimo ha individuato l’uomo all’interno del bar e lo ha invitato ad uscire per chiedere scusa. «Questi, quindi, acconsentiva e dopo aver chiesto scusa mostrando un sorriso beffardo, si allontanava», riferisce la polizia di Stato. L’uomo è stato rintracciato e bloccato poco dopo in strada Trasimeno Ovest: aveva con sé un cacciavite a taglio ed un coltellino multiuso con lama da sette centimetri. Il successivo controllo in banca dati è stato scoperto che era irregolatore sul territorio nazionale e alle spalle aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.