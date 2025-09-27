di Giovanni Cardarello

Il triste e laconico zero nella casella delle vittorie, unica squadra di tutto il Girone B della Serie C, descrive in modo plastico il momento attuale del Perugia. Un momento che, a dispetto della leggera ripresa sul piano del gioco e dell’assetto tattico, parla di una squadra, quella biancorossa, che infila la quarta sconfitta consecutiva, seconda al Curi. Braglia ancora a zero punti, solo tre i punti totali in classifica e penultimo posto in classifica che oggi varrebbe la retrocessione diretta in Serie D.

Posizione che peraltro nella realtà del campo è quello del fanalino di coda, ricordiamo, infatti, che al Rimini sono stati inferti 11 punti di penalizzazione. Come accennato, ma è quasi incidentale, il Perugia con la Pianese incappa nel quarto k.o., 0-1 il finale del Renato Curi, decide Bellini con un bel gol realizzato al 53’ di gioco. Gol peraltro legittimato da almeno altre tre occasioni nitide. Di questo passo il Perugia rischia concretamente di essere una serie candidata alla lotta per evitare la retrocessione diretta.

La cronaca – Braglia, che non va in panchina per la squalifica al suo posto Ortolani, passa al 3-5-2 e si mette a specchio rispetto alle scelte classiche di Birindelli. Il match diventa così molto tattico, poco spettacolare con scarse propensioni offensive. Sul taccuino del cronista, infatti, si registrano solo un colpo di testa di Kanoute al 15’, e due sortite di Bellini, al 33’ e al 42’. Nel primo caso l’attaccante ospite sfiora il palo di Gemello, nel secondo il pallonetto viene intercettato da Gemello. Primo tempo 0-0.

Si riparte con il Perugia che passa al 3-4-2-1 con Matos per Torrasi. Al 51’ bella punizione di Montevago a lato di poco ma al 52’ Bellini, sempre lui, Bellini riceve palla al limite dell’area di rigore, beffa la difesa del Grifo e batte Gemello, 0-1. Dieci minuti dopo ancora Bellini sfiora il bis con un gran tiro a giro. Al 76’ Bellini beffa Tozzuolo e calcia in porta, miracolo di Gemello che evita lo 0-2. Al 79’ ancora Bellini vicino al gol. All’88’ tiro di alleggerimento di Yabre, palla a lato. Al 92’ Ogunseye sfiora il pari su cross di Matos. Dopo 6’ minuti di recupero Maresca fischia la fina, al Renato Curi Perugia-Pianese finisce 0-1

Perugia-Pianese, il tabellino e le pagelle

Perugia: Gemello 6,5; Megelaitis 6, Tozzuolo 5,5, Dell’Orco 5,5; Calapai 5,5 (76’Giardino sv), Giunti 6, Torrasi 5 (46’Matos 5,5) , Tumbarello 5,5 (88’ Broh sv), Giraudo 5 (63’ Yabre 5,5); Montevago 5 (63’ Ogunseye 5,5), Kanoute 6 Allenatore: Piero Braglia in panchina Gian Marco Ortolani 5

Pianese: Filippis 6; Masetti 6,5, Gorelli 6, Chesti 6; Peli 6,5 (87’Puletto sv), Bertini 7 (87’Balde sv), Simeoni 6,5, Martey 6,5 (71’Sussi sv), Coccia 6; Proietto 7 (71’ Tirelli sv), Bellini 7,5 (92’Ongaro sv). Allenatore: Alessandro Birindelli 7

Reti: 53’ Bellini;

Ammoniti: Massetti, Dell’Orco, Torrasi, Martey, Ogunseye,

Espulsi: –

Arbitro: Mattia Maresca di Napoli

Assistenti: Francesco Raccanello di Viterbo e Alessandro Ceci di Frosinone.

Quarto uomo: Erminio Cerbasi di Arezzo.

FVS : Matteo Lauri di Gubbio