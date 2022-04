Perugia-Pisa 0-1: il Grifo regala il gol

Alvini sceglie la formazione più vicina a quella ‘tipo’, con Santoro a supporto di Matos e De Luca; Falzerano e Lisi sulle fasce. C’è Rocchi in tribuna a monitorare l’arbitraggio; non tanto per tutelare il Grifo (che tanto si è lamentato) quanto perché Massa è sotto indagine dopo il clamoroso errore in Torino-Inter.

Il primo tempo

Nel primo tempo il Perugia preme tantissimo (14 tiri a tre), con palo di Curado nel finale, ma a passare è il Pisa, con Puskas che approfitta di un errore in disimpegno di Chichizola e una mancata chiusura dello stesso Curado. Censurabile l’esultanza a mimare un bazooka. Poco dopo Alvini deve rinunciare pure a Sgarbi, per problemi alla caviglia sinistra. Al suo posto entra Rosi, considerando che Angella non è al meglio.

Il secondo tempo