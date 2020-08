Perugia, polemiche sui box pubblicitari

di A.B.

I due box pubblicitari installati all’incrocio tra corso Vannucci e via Mazzini, in pieno centro, a Perugia, continua a far discutere. Prima per il loro essere ‘fuori contesto’ rispetto all’arredo urbano, ora per la scarsa cura.

La cronistoria

Nel 2017 nel famoso crocevia, furono inaugurate due edicole dal volto ‘internazionale’ e art decò, una di fronte all’altra. Non classiche edicole dove comprare la stampa italiana, ma grandi chioschi verdi dove andare alla ricerca di un giornale o rivista proveniente da ogni parte del mondo, come anche giocattoli particolari e inediti per i più piccoli. Nel 2019, poi, le due edicole sono state acquistate da un noto imprenditore, che ha deciso di sostituirle con dei box pubblicitari, il cui risultato sarebbe dovuto essere un ammodernamento della facciata della strada, acquisendo maggiore attrazione.

Divulgazione o pubblicità?

Avrebbero dovuto avere un ruolo divulgativo e aggregativo, di servizio alla città. Ma le cose non sono andate esattamente come immaginato. Soprattutto negli ultimi mesi, sono montate le lamentele di molti cittadini che il centro storico lo vivono tutti i giorni. Residenti e imprenditori sono stanchi di trovarsi davanti agli occhi, nella via più bella e visitata della città, due box fatiscenti, sporchi e deteriorati, senza alcuna cura da parte di chi dovrebbe occuparsene.

La protesta

Ne ha parlato in un post Fabrizio Mosci, architetto perugino e proprietario di un negozio di abbigliamento in corso Vannucci: «In una città storica dove la principale risorsa è il turismo – si legge – si dovrebbe prestare la massima attenzione su certi interventi, specialmente trattandosi come in questo caso di luoghi monumentali. In un luogo così cruciale, il decoro e l’attenzione è una delle prime prerogative cui bisogna impegnarsi in modo continuativo».

La proposta

La proposta di Mosci è quella di porre urgente rimedio ai due box, rimuovendo quelli che a tutti gli effetti sono dei banali cartelloni pubblicitari, e riviste che risalgono a novembre dello scorso anno. «Noi sappiamo bene quanta cautela ci vuole quando si interviene in luoghi storici, in questo caso un crocevia, e non a caso anche la normativa nazionale prevede che sia nostra specifica prerogativa occuparci di questioni di restauro e paesaggio. Ci possono essere dei problemi nella gestione delle persone in caso di pericolo tra i tavoli dei ristoranti e i due box il passaggio delle persone è costretto a pochissimi metri e quindi molto pericoloso. Senza polemica: propongo di non pensare al passato ma di guardare oltre, l’amministrazione comunale può trovare altri luoghi dove depositare i due manufatti. Se ne ha voglia, possono essere recuperati in altro luogo più consono e meno impattante».