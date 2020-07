Perugia-Pordenone, vincere per sperare

A meno nove, il Perugia contro il Pordenone deve assolutamente vincere per continuare a coltivare sogni playoff e deve farlo finalmente in maniera convincente contro una squadra più su in classifica dopo il buon pari contro il Crotone e la deludente sconfitta di Cittadella.

Fischio d’inizio alle 21.

Su umbriaon.it prepartita,

diretta testuale e interviste.

Ancora una volta Cosmi deve fare i conti con tante assenze: agli infortunati di lungo corso Vicario, Gyomber, Falasco e Falcinelli, si aggiunge anche Angella; poi c’è Di Chiara che deve scontare il secondo turno di squalifica. In cabina di regia torna Carraro e potrebbe esserci qualche chance per Dragomir, finora mai visto all’opera dopo il ritorno in campo. Quattro assenti anche nel Pordenone: i difensori Camporese e Gasbarro e i centrocampisti Gavazzi e Strizzolo. L’arbitro è Camplone di Pescara.

Serie B, la classifica

Benevento 76, Crotone 52, Cittadella 52, Spezia 50, Pordenone 49, Frosinone 48, Chievo 45, Salernitana 44, Pisa 43, Empoli 42, Entella 41, Perugia 40, Pescara 39, Venezia 39, Juve Stabia 36, Cremonese 34, Ascoli 33, Cosenza 31, Trapani 29, Livorno 21.

Le partita in programma

Pisa-Cittadella (ore 18.45), Cosenza-Ascoli, Cremonese-Pescara, Crotone-Benevento, Frosinone-Spezia, Perugia-Pordenone, Salernitana-Juve Stabia, Trapani-Livorno, Venezia-Empoli, Entella-Chievo