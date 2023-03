Perugia, precipita da muraglione: grave 34enne

È ricoverata in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia di Perugia la donna 34enne di origini straniere che nel pomeriggio di sabato è precipitata dal muraglione del belvedere di viale Indipendenza, non distante dal centro cittadino. Una caduta da diversi metri terminata su via Fatebenefratelli, dove sono accorsi gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato per i soccorsi. In corso gli accertamenti per ricostruire la vicenda sotto il coordinamento della procura della Repubblica.

