Nella notte tra il 15 e il 16 luglio, alle ore 2:22, è avvenuto il primo atterraggio notturno sull’elisuperficie dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, «segnando un momento cruciale – riporta una nota dello stesso ospedale – per il sistema regionale di emergenza-urgenza».

L’intervento è iniziato poco dopo le una di notte, quando la centrale operativa 118 di Perugia, diretta dal dottor Francesco Borgognoni, ha ricevuto una richiesta di supporto urgente da parte della centrale operativa 118 di Ancona. In gravi condizioni per una patologia aortica acuta, un paziente di 53 anni che necessitava di un trasferimento immediato dall’ospedale di Macerata a quello di Perugia, dove era disponibile l’intervento cardiochirurgico in emergenza. L’uomo è stato trasportato a bordo dell’elicottero Icaro 02 del servizio di elisoccorso delle Marche. La centrale umbra, nel frattempo, ha attivato tutte le procedure necessarie, inclusa l’accensione manuale del sistema di illuminazione dell’elisuperficie, garantendo un atterraggio sicuro nonostante l’orario notturno. Alle 2:22 esatte – prosegure la nota del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia – l’elicottero è atterrato con successo sulla piazzola del nosocomio perugino, dove il paziente è stato preso in carico dai professionisti del pronto soccorso, dell’équipe di cardiochirurgia e della terapia intensiva cardio-toraco-vascolare, che hanno proceduto all’intervento salvavita.

«Questo primo utilizzo notturno dell’elisuperficie rappresenta un importante traguardo per l’ospedale di Perugia e per l’intero sistema sanitario umbro – afferma Emanuele Ciotti, commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Perugia -. La possibilità di operare voli notturni amplia significativamente le capacità operative della struttura, garantendo continuità assistenziale 24 ore su 24 anche per i trasferimenti aerei più complessi. Un plauso al personale del 118 e ai team sanitari coinvolti per la tempestività e la competenza dimostrata». All’operazione hanno partecipato anche i volontari del Soccorso alpino speleologico dell’Umbria e delle Marche, contribuendo a gestire le fasi di atterraggio e decollo in condizioni di sicurezza.