Perugia: rapina violenta in un negozio di via Settevalli

Violenta rapina nel pomeriggio di venerdì in un negozio di via Settevalli, a Perugia. Un soggetto di nazionalità straniera – riferisce la polizia di Stato – con il volto travisato e armato di coltello, è entrato nell’esercizio commerciale quando era presente la sola dipendente. Che è stata minacciata e colpita al volto. L’uomo si è impossessato del registratore di cassa con dentro l’incasso dell’intera giornata – circa 5 mila euro – ed è fuggito dalla scena. Indagini in corso da parte della questura, anche attraverso la polizia Scientifica. Acquisite le testimonianze di diverse persone.

