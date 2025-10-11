di Giovanni Cardarello

E sono sei. Il Perugia di Braglia riesce nella non facile impresa di cadere in casa contro il fanalino di coda Rimini, ultimo a -2 ma con 12 punti di penalizzazione da scontare e di fatto scende in fonda alla classifica del girone B della serie C. Un record sportivamente drammatico e shoccante ma, purtroppo, ampiamente meritato. Se è vero, infatti, che il Perugia di oggi è apparso meno molle e imbelle di quello visto nei mesi precedenti, dall’altro lato facciamo davvero fatica a registrare trame consistenti, azioni concrete e pericoli sostanziosi. L’unica nota positiva è che le dirette concorrenti per evitare la retrocessione diretta in serie D distano meno di due punti, il campionato è ancora lungo e la rosa del Grifo è oggettivamente superiore a quella del Bra e della Torres di oggi. Ma ci sarà da lottare, e tanto, e sarà necessario uscire dal vortice negativo di ben sei sconfitte consecutive. Il record negativo del club.

La cronaca

Parte bene il Perugia a dispetto di un terreno di gioco davvero imbarazzante e al 2′ sfiora il gol con Calapai: bravo Vitali a dire no. Al 4′ Ogunseye sfiora il palo. Al 13′ bel tiro di Giunti ma senza esito. Al 25′, quasi all’improvviso, ospiti in vantaggio: batti e ribatti in area biancorossa, palla a Lepri che di sinistro batte Gemello, 0-1. Al 35′ Matos spreca da posizione vantaggiosa. A fine primo tempo Rimini vicino allo 0-2 con Moray.

La ripresa anche per via dei cambi è, se possibile, ancora meno divertente della prima frazione. Sul taccuino del cronista registriamo una occasione per Montevago al 65′ e due tentativi di Giraudo, entrato colpevolmente tardi, che impegnano Vitali. Dopo 6 minuti di recupero, Mario Picardi di Viareggio fischia la fine: Perugia-Rimini 0-1 e il pubblico della curva Nord volta le spalle al terreno di gioco del ‘Renato Curi’. La pazienza è finita, Faroni e Borras lo avranno capito?

Perugia Rimini tabellino e pagelle

Perugia: Gemello 6; Nwanege 5, Tozzuolo 5,5, Megelaitis 5,5, Calapai 5 (61′ Giraudo 5,5); Giunti 6, Terrnava 5,5 (54′ Bartolomei 5,5); Manzari 5,5 (68′ Tumbarello 5,5), Matos 5, Kanoute 5,5; Ogunseye 5 (61′ Montevago 5,5). Allenatore: Piero Braglia 5

Rimini: Vitali 6,5; Lepri 7, Bassoli 6 (57′ Bellodi 6), Longobardi 6,5; Moray 6, Leoncini 6,5 (80′ Amussen SV), De Vitis 5 (53′ Fiorini 6), Piccoli 6,5, Falasco 6,5 (80′ Patta SV); Capac 5,5 (53′ Boli 6), D’Agostini 6,5. Allenatore: Filippo D’Alesio

Reti: 25′ Lepri

Ammoniti: Falasco

Espulsi:

Arbitro: Mario Picardi di Viareggio

Assistenti: Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola.

Quarto ufficiale : Matteo Dini di Citta’ di Castello.

FVS : Emanuele Bracaccini di Macerata.