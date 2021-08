Fugge da comunità e vive di espedienti: presa dalla municipale

Una storia di degrado e disagio viene segnalata dalla polizia locale di Perugia, che ha intercettato una 16enne di etnia Rom dedita alla prostituzione in via Canali.

Fuggita da comunità

Un cittadino – informa una nota – l’ha riconosciuta come colei che la mattina lo aveva derubato del portafogli e ha sporto denuncia per questo. La ragazza minorenne è risultata appartenere ad una famiglia che vive a Perugia ma fuggita da una comunità dove era stata collocata in passato.

Tampone (negativo) e rientro in comunità

Dopo aver contattato il pronto intervento sociale la stessa è stata accompagnata al pronto soccorso per un tampone covid risultato negativo e successivamente affidata ad una nuova comunità.