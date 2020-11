Perugia, ruba tablet da 1.400 euro: denunciato

È riuscito a localizzare, grazie al sistema informatico di localizzazione dell’apparecchio, il tablet che gli era stato rubato il giorno prima e, dopo aver avvertito la polizia, ha permesso di scovare il presunto ladro: protagonista della vicenda un cittadino di Perugia, vittima di un furto – dal valore di 1.400 euro – avvenuto lunedì nella propria auto parcheggiata nei pressi di un esercizio commerciale cittadino. Denunciato per il fatto un romeno di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine.

La vicenda

Il perugino ha fermato gli agenti – personale del centro storico impiegato, su disposizione del questore, anche in servizi estesi nell’area della stazione di Fontivegge – durante un pattugliamento della zona ferroviaria. Nel raccontare il fatto ai poliziotti, l’uomo ha anche riferito che il tablet risultava all’interno dell’area della fermata del minimetrò di Fontivegge. Setacciata immediatamente la zona, gli agenti sono riusciti a localizzare un uomo che poteva risultare, secondo le coordinate di localizzazione gps, coincidente con la posizione dello strumento. Ha cercato di allontanarsi frettolosamente dall’area, ma è stato bloccato. Ad un primo controllo lo straniero, con precedenti di polizia per reati di ricettazione reiterata, abbandono di minore e fogli di via da svariate parti d’Italia, è stato trovato in possesso del tablet in questione. È stato denunciato per il reato di ricettazione, mentre il costoso strumento è stato riconsegnato al legittimo proprietario.