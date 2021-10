Perugia, schianto in galleria: auto si ribalta. Soccorsi e disagi

Incidente stradale poco prima delle ore 8 di lunedì mattina, all’interno della galleria dei Volumni, lungo il raccordo Perugia-Bettolle in direzione Trasimeno. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali ha finito per ribaltarsi. A bordo di quest’ultima c’era una donna che è stata estratta dalle lamiere e consegnata alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Gli altri coinvolti sono stati condotti presso il pronto soccorso del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia e gli agenti della polizia Stradale per la gestione della viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo su