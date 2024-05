Perugia, scontro auto-moto: muore 23enne

Grave e purtroppo mortale incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato a Perugia. A perdere la vita è stato un giovane di 23 anni – come riportato in primis da UmbriaTv – in seguito ad uno scontro tra la sua moto ed un’autovettura in via San Galigano, a pochi metri di distanza da dove perse la vita uno studente (Pierluigi Pescatori) mentre andava a scuola. Immediato l’arrivo degli operatori sanitari del 118 per i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine e la polizia Locale per i rilievi del caso. Momentaneamente chiusa al traffico la strada.

