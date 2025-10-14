di Giovanni Cardarello

Partita doppia per il Perugia Calcio in questa prima parte dell’autunno 2025. Da un lato la partita del campo. Quella dove emerge la necessità, impellente e vitale, di interrompere la serie di sconfitte consecutive (non è ancora il record di 8 k.o. del 1948/1949 ma ci siamo vicini). Dall’altro lato la partita del tribunale, quella determinata dallo scontro tra l’ex presidente Santopadre e l’attuale Faroni e sfociata in un importante contenzioso legale. Ma andiamo con ordina partendo dal campo.

Il Grifo è virtualmente ultimo in classifica, ha un ruolino di marcia disastroso, 3 pareggi, 6 sconfitte e 0 vittorie. Il ruolino di marcia peggiore di tutta la serie C. Alle spalle già un cambio di allenatore (Braglia per Cangelosi) e a breve anche l’avvicendamento del direttore sportivo, out Meluso dentro Matteassi (ma a tempo fino a giugno 2026). Un mix di errori tecnici, tattici e organizzativi che, inevitabilmente, fanno puntare il dito verso Faroni e il direttore generale Borras. A loro l’onere di far uscire il Grifo dalle sabbie mobili. «C’è un unico modo per uscire dal tunnel e cioè compattare squadra, allenatore e dirigenza – suggerisce in un’intervista a ‘Il Corriere dell’Umbria‘ l’ex presidente Santopadre -. Parlare poco e lavorare tanto. Devono pensare solo alla salvezza».

E a proposito di Faroni e Santopadre, c’è da dare conto dell’altra partita che il Perugia affronta in queste ore, quella economica e legale. Come riporta ‘La Nazione Umbria‘ in un articolo a firma di Francesca Mencacci, l’ex e l‘attuale presidente dei biancorossi oggi si affronteranno in tribunale per chiarire, una volta per tutte, una vicenda complessa: quello del saldo del passaggio delle quote societarie. Come scrive ‘La Nazione‘, il pagamento delle quote del Perugia acquisite a settembre 2024 sarebbe stato parziale: «Dei 2 milioni di euro concordati, all’ex presidente sarebbe arrivato il pagamento di 1 milione e 400 mila euro».

In parallelo ci sarebbe il tema, già sollevato in tempi non sospetti da umbriaOn, del ritardo nella sostituzione della fidejussione per iscrivere il Perugia alla Serie C 2024/2025 e il pagamento del materiale tecnico della squadra e dello store. Tutte vicende che chiarirà la giustizia ma che, in caso negativo per Faroni, allargherebbero la forbice delle perdite. Perdite stimate dallo stesso club, per bocca del direttore generale Borras, in una cifra compresa tra i 410.000 e i 500 mila euro al mese. Circa 6 milioni nell’arco della stagione. Una cifra assolutamente incompatibile con il ‘calcio sostenibile’, bandiera della gestione argentina.

