Un uomo di 62 anni di Perugia ha perso la vita in un drammatico incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 14.30, nella zona di Balanzano (Perugia), all’incrocio tra via del Commercio e via dell’Agricoltura.

L’uomo era in sella ad una moto finita contro un furgone Volkswagen di una ditta la cui sede è in zona. Sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne. Con loro, gli agenti della polizia Locale di Perugia per ricostruire la dinamica dell’accaduto, destinato a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria. In aggiornamento

