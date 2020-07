Scontro moto-furgone, muore un 63enne

Incidente mortale nella tarda mattinata di mercoledì a Ponte della Pietra, alla fine di via Settevalli, nel territorio comunale di Perugia. Si sono scontati una moto e un furgone e purtroppo per il 63enne alla guida dello scooter non c’è stato nulla da fare.

Non c’è stato nulla da fare

L’uomo, residente nel comune di Marsciano, è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno constatato subito come le sue condizioni fossero estremamente gravi. È stata provata una rianimazione sul posto ma l’uomo è rimasto senza vita. Lo schianto all’altezza dell’intersezione tra via Gabriotti e via delle Piastrelle, a Casenuove di Ponte della Pietra. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora e il traffico deviato dalla polizia municipale.