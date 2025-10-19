Un uomo di circa 50 anni di età è stato trovato senza vita nel pomeriggio di sabato all’interno della propria auto in sosta in piazza D’Annunzio, zona Pallotta, a Perugia. Immediate le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto, finito all’attenzione della procura della Repubblica di Perugia. Sembra che l’uomo fosse scomparso da alcune ore, non dando più notizie di sé a congiunti e amici. Fra le ipotesi – come riporta il quotidiano – ‘Il Messaggero Umbria‘, c’è anche quella connessa all’assunzione di stupefacenti. Saranno gli accertamenti medico legali a chiarirlo definitivamente.