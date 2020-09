Perugia, si anima il mercato a ridosso dell’esordio

Quello che si temeva purtroppo sta accadendo: a uno a uno tutti i protagonisti della passata stagione stanno lasciando Perugia. Il che sarebbe magari una cosa positiva se si trattasse di un ‘repulisti’ ordinato dalla società. Meno confortante il fatto che invece si tratta di una specie di fuga dalla C, messa in atto proprio da coloro che in C questa squadra ce l’hanno portata, pur con gradi di responsabilità diversi.

Mazzocchi ceduto, Di Chiara quasi

Accade così che dopo Falasco anche Mazzocchi lasci il Grifo verso altri lidi, dopo che il suo procuratore aveva detto chiaro e tondo che non voleva rimanere in terza serie, dopo aver conquistato a fatica la B (e poi la A) con la maglia del Parma. Mazzocchi al Venezia a titolo definitivo. Una parte del pagamento sarà garantito da una percentuale sulla futura rivendita. Stesso destino per Gianluca Di Chiara, la cui seconda esperienza in maglia biancorossa non ha avuto i fasti della prima e ha confermato la china negativa nella carriera dell’esterno, partita proprio con il primo addio.

Due acquisti: Crialese e Baiocco

Al Perugia arriva il terzino sinistro Carlo Crialese, in prestito dalla Pro Vercelli con diritto di opzione. È destinato a prendere il posto proprio di Di Chiara. Preso anche il portiere 31enne Baiocco, che farà da vice a Fulignati. Si aggiungono a Burrai, Murano e Negro, già presentati. Perso Blondett, si punta ora su un esterno: piace Elia.

Sciopero: ipotesi rinvio della prima giornata

In questo contesto, non è peregrino immaginare che il possibile rinvio della prima giornata (causa sciopero indetto da Assocalciatori per la vicenda delle rose bloccate) possa incontrare qualche sorriso a Pian di Massiano: una settimana in più per lavorare – sia sul fronte mercato sia sulla preparazione – dopo tutto quello che è successo non è certo trascurabile.

Le nuove maglie 2020/21

Come quelle dello scorso anno, anche le maglie ufficiali di questa stagione, per il Perugia Calcio, guardano alla storia della squadra e della società. Su quelle vecchie c’era la 8 di Renato Curi. Su queste il marchio 115, posizionato al centro del petto, per celebrare e ricordare l’anniversario, caduto purtroppo nell’anno più triste della storia recente. 115 anni che i tifosi celebrarono con quella incredibile torciata lo scorso giugno.

Classica la colorazione della prima maglia – rossa con dettagli bianchi a contrasto – e il nuovo il collo ha un importante richiamo storico: non più il collo a polo, ma uno scollo a V formato dalla sovrapposizione della costina, come quello della stagione del 1987-1988 del Perugia di Ravanelli, tipologia di collo tornato di tendenza sulle maglie da calcio degli ultimi anni. Il fit è più aderente, ma maggiore è l’elasticità grazie al nuovo tessuto utilizzato. Il pattern inciso a caldo celebra anch’esso il traguardo dei 115 anni della società umbra e le righe verticali che lo contengono sono un ricordo delle maglie della stagione 1920-1921 del primo dopoguerra.

La seconda maglia bianca come da tradizione mentre la terza maglia rappresenta la vera grande novità con colorazione blu, molto utilizzata nella storia dell’A.C. Perugia, e rifiniture color oro. Le immagini della nuova maglia sono state pubblicate sui social media ufficiali del Club e nei prossimi giorni ne verranno svelate altre. A partire da venerdì 25 settembre le maglie saranno disponibili per l’acquisto sia online che presso il Perugia Store.