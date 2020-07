Rottura della condotta idrica in località Lacugnana e guai rilevanti a Perugia per Ferro di Cavallo e zone limitrofe. È Umbra Acque a comunicare il problema verificatosi nella tarda serata di sabato: perdita di oltre 50 litri al secondo e niente acqua nelle aree citate. «Le squadre operative sono prontamente intervenute – specifica la società – e sono sul posto per effettuare la complessa riparazione. I lavori andranno avanti tutta la notte per ripristinare prima possibile il servizio».

