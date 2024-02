Perugia: sorpreso con 85 involucri di eroina e cocaina, arrestato

Un coltello a serramanico e 85 involucri contenenti eroina e cocaina. Sono stati trovati ad un 22enne dalla polizia di Stato di Perugia: per lui c’è l’arresto dopo l’operazione scattata in via XIV Settembre.

Tentativo di fuga

Il personale delle Volanti nei pressi di via XIV Settembre ha notato due giovani con atteggiamento sospetto. Uno dei due ha provato la fuga, l’altro invece è stato raggiunto a stretto giro dagli agenti: nascosti tra gli indumenti aveva il coltello e la droga, pronta per la cessione. L’arresto c’è stato per detenzione a fini di spaccio; in più c’è la denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sono tuttora in corso gli approfondimenti investigativi finalizzati all’identificazione dell’altra persona coinvolta.