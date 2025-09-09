Un 36enne della Tunisia è stato arrestato in flagrante per spaccio di droga dai carabinieri del Norm di Perugia. L’uomo – giò noto alle forze dell’ordine – è stato sorpreso a spacciare ad un giovane in via Solatia e, una volta scoperto, si è dato alla fuga nella vicina boscaglia, lanciandosi da un muro alto circa 4 metri.

Una volta raggiunto, ha opposto rsistenza colpendo i militari con calci e pugni e cercando di estrarre dal proprio borsello lo spray al peperoncino che aveva con sé. Bloccato e perquisito, è stato trovato con 127 involucri di droga, contenenti in tutto 41 grammi di eroina e 19,5 di cocaina, oltre a 1.510 euro in contanti. A suo carico, anche un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Perugia per una pena residua di due anni e dieci mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito il 36enne è stato tradotto in carcere.