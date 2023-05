Perugia, studentessa 21enne trovata morta in alloggi universitari

Tragica scoperta all’interno degli alloggi universitari di Perugia in corso Garibaldi. Una 21enne studentessa italiana – informa la questura – è stata trovata morta nella notte tra venerdì e sabato in seguito ad una segnalazione al numero unico di emergenza. Dai primi accertamenti non risultano segni di violenza sul corpo.

Il decesso

Gli agenti di polizia intervenuti hanno parlato con il ragazzo che ha trovato il cadavere: ha riferito che la fidanzata, amica della 21enne, da un giorno non riusciva a mettersi in contatto con la giovane. «Una volta forzata la porta – spiega la questura – aveva fatto accesso all’interno dell’alloggio dove aveva trovato il corpo esanime». Sul posto la polizia scientifica, il medico legale e il pubblico ministero: quest’ultimo ha disposto il trasporto della salma nell’obitorio comunale. Le indagini sono in corso. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

