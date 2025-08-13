Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per spaccio di droga lungo strada Tuderte. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno fermato un 24enne di origine albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 16 dosi di cocaina pronte per la vendita.

L’uomo, alla vista della pattuglia, aveva accelerato improvvisamente per poi accostare nel tentativo di far passare i militari e sfuggire al controllo. La manovra sospetta non è però sfuggita ai carabinieri, che lo hanno fermato e identificato.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno scoperto un calzino nascosto nel cruscotto contenente 16 dosi termosaldate di cocaina, per un peso complessivo di circa 16 grammi. Trovati anche 255 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e un telefono cellulare.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Perugia, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha confermato l’arresto, disponendo per lui il divieto di dimora in Umbria e il nulla osta all’espulsione.