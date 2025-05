Colto in flagrante mentre tentava di nascondersi nel vano lavanderia di un’abitazione: è finito così l’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Perugia, che hanno tratto in arresto un giovane di 25 anni, di origine greca, ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta al Numero unico di emergenza 112 da parte del proprietario dell’abitazione, allertato dall’attivazione del sistema di allarme antintrusione. I militari sono intervenuti tempestivamente e, una volta giunti sul posto, hanno riscontrato evidenti segni di effrazione su una finestra del piano seminterrato. All’interno dell’abitazione, durante l’ispezione, hanno sorpreso l’intruso mentre cercava di nascondersi nel vano lavanderia.

Il giovane è stato immediatamente condotto presso gli uffici del comando compagnia di Perugia dove, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Il giudice del tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, confermando la misura restrittiva.