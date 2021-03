Sinistro stradale senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di mercoledì nella zona di via Quintino Sella, non lontano dal percorso verde di Pian di Massiano a Perugia. Un’auto si è ribaltata dopo aver toccato il cordolo a lato dell’arteria: il veicolo ha terminato la sua corsa su un fianco e il conducente è rimasto ferito in modo lieve. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso.

