Tragico ritrovamento nella mattinata di mercoledì, intorno alle ore 10.45 – come riferiscono i vigili del fuoco – nelle acque del fiume Tevere in zona Ponte Valleceppi (Perugia), a pochi passi dalla chiesa del paese. Un uomo del posto, di 85 anni, è stato trovato senza vita. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Perugia, il personale del Soccorso alpino e gli agenti della polizia di Stato, quest’ultimi per procedere alle indagini del caso coordinate dalla procura perugina. In aggiornamento